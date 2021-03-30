Лидеры ЕС и ВОЗ предложили выработать после пандемии глобальное соглашение

Оно будет включать международное признание принципа "единого здоровья", который будет объединять здоровье человека, животных и всей планеты

Лидеры стран Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложили выработать после пандемии глобальное соглашение, в котором впервые будут объединены вопросы здоровья людей, животных и "здоровья планеты". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном совместном заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля и генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Мы уверены, что все страны должны вместе работать над подготовкой нового международного соглашения по подготовке к пандемиям и ответу на них. Это соглашение будет включать [международное] признание принципа "единого здоровья", который будет объединять здоровье человека, животных и всей планеты", - отмечается в документе.