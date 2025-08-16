О нас

Другие страны
16 августа 2025 г. 13:52
Лидеры ЕС и Великобритании поддержали инициативу Трампа по Украине

Лидеры стран ЕС и Великобритании заявили о поддержке усилий президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине и достижению справедливого и долгосрочного мира.

Как сообщает европейское бюро Report, в сделанном ими совместном заявлении подчеркивается, что "следующим шагом должны стать новые переговоры с участием президента Зеленского", с которым Трамп встретится в ближайшее время.

В документе, подписанном главами Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Коштой, президентами Франции Эммануэлем Макроном, Финляндии Александром Стуббом, премьерами Италии Джорджей Мелони, Польши Дональдом Туском и Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, указано, что как заявил президент Трамп, "сделки нет до тех пор, пока ее нет".

Они подчеркнули готовность к проведению трехстороннего саммита при участии Украины, США и Европы. При этом Киев должен получить твердые гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить такие гарантии. "Коалиция желающих" также готова сыграть активную роль. Никаких ограничений на украинские вооруженные силы или их сотрудничество с третьими странами быть не должно. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО", - отмечается в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что решения о своей территории может принимать только Украина, а международные границы не могут меняться силой. При этом вновь была выражена готовность продолжать поддержку Украине и усиливать санкции и иные экономические меры против России до достижения справедливого и прочного мира.

Версия на азербайджанском языке Aİ və Böyük Britaniya Trampın Ukrayna ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib

Последние новости

