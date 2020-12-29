Лидеры ЕС и Великобритании подпишут соглашение по торговле 30 декабря

Соглашение будет подписано в удаленном режиме

Лидеры ЕС и Великобритании подпишут в удаленном режиме соглашение по торговле после Brexit 30 декабря. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Совете ЕС.

24 декабря представители Великобритании и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Соглашение требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента.

Еврокомиссия опубликовала полный текст проекта Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после завершения процесса выхода этой страны из состава сообщества (Brexit), переходный период в рамках которого закончится 31 декабря. Объем документа составляет 1 246 страниц.