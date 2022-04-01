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Лидеры ЕС и КНР начали онлайн-саммит, главной темой которого станет Украина

Лидеры ЕС и КНР начали онлайн-саммит, главной темой которого станет Украина Лидеры Евросоюза и Китая начали в пятницу онлайн-саммит, на котором Брюссель попытается оказать влияние на Пекин, чтобы тот пересмотрел отношения с Москвой.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 13:42
Лидеры ЕС и КНР начали онлайн-саммит, главной темой которого станет Украина

Лидеры Евросоюза и Китая начали в пятницу онлайн-саммит, на котором Брюссель попытается оказать влияние на Пекин, чтобы тот пересмотрел отношения с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, момент открытия саммита показала онлайн пресс-служба Еврокомиссии. Никаких публичных заявлений сделано не было.

Китай на саммите представляют председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а Евросоюз - председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как ожидается, саммит продлится около трех часов, после чего лидеры ЕС проведут пресс-конференцию.

На брифинге перед саммитом высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам о том, что ситуация в Украине - "это вопрос на миллион долларов, вокруг которого будут идти дискуссии".

Как рассказал представитель ЕС, Мишель и фон дер Ляйен постараются убедить Пекин не помогать Москве обходить введенные против РФ санкции и не предоставлять военную поддержку.

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