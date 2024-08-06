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Лидеры Египта и США договорились продолжать работу ради перемирия в Газе

Лидеры Египта и США договорились продолжать работу ради перемирия в Газе Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились продолжать действовать вместе ради установления режима прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
6 августа 2024 г. 22:32
Лидеры Египта и США договорились продолжать работу ради перемирия в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились продолжать действовать вместе ради установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они провели телефонный разговор по инициативе американской стороны.

"Главы государств условились продолжать совместную интенсивную деятельность, нацеленную на прекращение огня в Газе и реализацию принципа двух государств. Именно он служит основным гарантом стабильности всех народов, населяющих Ближневосточный регион", - написал официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми на своей странице в Facebook .

Ас-Сиси и Байден в ходе беседы также подтвердили, что "продолжат прилагать все усилия для деэскалации ситуации в регионе и восстановление в нем безопасной среды".

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