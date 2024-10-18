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Лидеры четырех стран обсудили ускорение помощи Украине

Лидеры четырех стран обсудили ускорение помощи Украине Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Берлине обсудили возможность ускорения оказания помощи Украине.
Другие страны
18 октября 2024 г. 22:18
Лидеры четырех стран обсудили ускорение помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Берлине обсудили возможность ускорения оказания помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом Стармер заявил на пресс-конференции.

Он отметил "единство по вопросу оказания поддержки Украине" и сообщил, что 95% военной техники, которую в июле Британия обещала поставить Киеву, уже передана по назначению.

По мнению британского премьера, "Россия слабеет", при этом Украину "ждет трудная зима". По его словам, во время переговоров в Берлине обсуждалось, "какие еще возможности, технику и ресурсы" могут предоставить Украине ее союзники.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время визита в Берлин обещал не оставлять Украину без поддержки зимой. Кроме того, он поблагодарил власти ФРГ за помощь Украине.

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