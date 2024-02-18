Лидеры Чехии и Украины обсудили сотрудничество в военной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом обсудил оборонную поддержку страны и совместное производство вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом обсудил оборонную поддержку страны и совместное производство вооружений.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Очень конкретная и содержательная встреча с президентом Чехии Петром Павелом.

Говорили об оборонной поддержке Украины, усилении сотрудничества оборонно-промышленных комплексов наших стран, совместном производстве вооружений.

Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям".