О нас

Лидеры Чехии и Украины обсудили сотрудничество в военной сфере

Лидеры Чехии и Украины обсудили сотрудничество в военной сфере Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом обсудил оборонную поддержку страны и совместное производство вооружений.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 01:52
Лидеры Чехии и Украины обсудили сотрудничество в военной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом обсудил оборонную поддержку страны и совместное производство вооружений.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Очень конкретная и содержательная встреча с президентом Чехии Петром Павелом.

Говорили об оборонной поддержке Украины, усилении сотрудничества оборонно-промышленных комплексов наших стран, совместном производстве вооружений.

Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÇexiya və Ukrayna liderləri hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi