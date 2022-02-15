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Лидеры Британии и ЕС заявили, что мир должен быть бдительным в ближайшие часы

Лидеры Британии и ЕС заявили, что мир должен быть бдительным в ближайшие часы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, стороны призвали "сохранять бдительность" в контексте ситуации вокруг Украины.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 22:18
Лидеры Британии и ЕС заявили, что мир должен быть бдительным в ближайшие часы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, стороны призвали "сохранять бдительность" в контексте ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Пара обсудила тяжелую ситуацию на украинской границе и согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Премьер-министр поблагодарил председателя фон дер Ляйен за тесное сотрудничество по вопросу санкций на сегодняшний день и заявил, что Великобритании и ЕС следует продолжить работать с союзниками при подготовке пакета экономических мер, которые бы наказали Россию, если она нарушит суверенитет Украины", - сказано в нем.

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