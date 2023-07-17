Лидеры БРИКС рассмотрят критерии приема новых стран в альянс

Лидеры стран, входящих в альянс БРИКС, обсудят критерии приема новых членов в ходе саммита в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Лидеры стран, входящих в альянс БРИКС, обсудят критерии приема новых членов в ходе саммита в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

"Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене. Теперь нам необходимо обсудить и согласовать критерии оценки этих заявок, что и будет сделано на саммите", - сказал он.

По его словам, Бразилия намерена поддержать заявку собственного стратегического партнера - Аргентины.

"Но сначала, как я уже сказал, нам необходимо разработать дорожную карту для будущего группы и достичь консенсуса по критериям с учетом многочисленных поступающих нам запросов", - добавил министр.