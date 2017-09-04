Лидеры БРИКС осудили ядерное испытание КНДР

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры стран БРИКС решительно осудили проведенное в воскресенье Северной Кореей ядерное испытание.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.

"Мы решительно осуждаем проведенное КНДР ядерное испытание", - сказано в документе.

При этом лидеры БРИКС выразили глубокую озабоченность в связи с "неослабевающей напряженностью вокруг сохраняющейся на протяжении долгого времени ядерной проблемой на Корейском полуострове".

"Подчеркиваем, что она может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон", - указано в декларации.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.