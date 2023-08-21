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Лидеры БРИКС на саммите обсудят рост доли расчетов в национальных валютах

Лидеры БРИКС на саммите обсудят рост доли расчетов в национальных валютах Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на предстоящем саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами - участницами объединения.
Другие страны
21 августа 2023 г. 05:23
Лидеры БРИКС на саммите обсудят рост доли расчетов в национальных валютах

Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на предстоящем саммите в Йоханнесбурге обсудят заключение соглашения, увеличивающего долю торговых расчетов в национальных валютах между странами - участницами объединения.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссий.

Согласно данным издания, при этом отвергаются идея о создании единой валюты или дедолларизации.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую уже направили свыше 20 государств.

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