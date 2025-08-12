Лидеры Бразилии и Китая обсудили урегулирование российско-украинского конфликта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого затронули международную повестку и пути урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера.

Разговор продолжался около часа. Стороны обменялись мнениями о текущей международной ситуации и недавних инициативах, направленных на установление мира. Лидеры подчеркнули значимость форматов G20 и БРИКС для укрепления многостороннего сотрудничества.

Лула отметил ключевую роль Китая в подготовке и проведении 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) в Белене. Си Цзиньпин подтвердил, что Китай будет представлен на форуме делегацией высокого уровня и выразил готовность работать с Бразилией для успешного проведения мероприятия.

Стороны также обсудили развитие стратегического партнёрства, расширение взаимодействия в здравоохранении, нефтегазовой отрасли, цифровой экономике и космических исследованиях, а также поиск новых возможностей для делового сотрудничества.