Лидеры Болгарии и Сербии ознакомились со строительством газопровода, по которому будет импортироваться азербайджанский газ

Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич ознакомились со строительством газопровода, который нацелен на диверсификацию энергоснабжения.

Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич ознакомились со строительством газопровода, который нацелен на диверсификацию энергоснабжения.

Как передает Report , об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Трубопровод протяженностью 170 км предназначен для доставки азербайджанского газа через новые системы, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к концу года", - отметил посол.

Ранее сообщалось, что в Болгарии началось строительство межсистемного болгаро-сербского газопровода протяженностью в 170 км. В официальной церемонии начала строительства принимали участие президент Болгарии Румен Радев и президент Сербии Александар Вучич.