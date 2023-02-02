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Лидеры Болгарии и Сербии ознакомились со строительством газопровода, по которому будет импортироваться азербайджанский газ

Лидеры Болгарии и Сербии ознакомились со строительством газопровода, по которому будет импортироваться азербайджанский газ Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич ознакомились со строительством газопровода, который нацелен на диверсификацию энергоснабжения.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 05:00
Лидеры Болгарии и Сербии ознакомились со строительством газопровода, по которому будет импортироваться азербайджанский газ

Президенты Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич ознакомились со строительством газопровода, который нацелен на диверсификацию энергоснабжения.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"Трубопровод протяженностью 170 км предназначен для доставки азербайджанского газа через новые системы, и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к концу года", - отметил посол.

Ранее сообщалось, что в Болгарии началось строительство межсистемного болгаро-сербского газопровода протяженностью в 170 км. В официальной церемонии начала строительства принимали участие президент Болгарии Румен Радев и президент Сербии Александар Вучич.

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