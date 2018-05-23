Лидеры "большой семерки" и ЕС отказались признать итоги выборов в Венесуэле

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Лидеры "большой семерки" и ЕС заявили в совместном коммюнике, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, лидеры "большой семерки" — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США — и Европейского Союза, едины в своем неприятии избирательного процесса, который привел к президентским выборам в Венесуэле 20 мая 2018 года. Не соответствуя принятым международным стандартам и не обеспечивая основных гарантий инклюзивного, справедливого и демократического процесса, эти выборы и их результаты лишены легитимности и доверия", — говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Евросовета.

В заявлении также содержится призыв к властям Венесуэлы "запланировать свободные и справедливые выборы", "восстановить власть Национального собрания и обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций".