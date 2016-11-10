Лидеры боевиков готовы начать переговоры о перемирии в Алеппо

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Некоторые лидеры действующих на территории Сирии террористических группировок выступили в среду с обращением, в котором выразили готовность начать мирные переговоры с целью прекращения огня в районе Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Для того, чтобы спасти жизни тысяч мусульман, мы выражаем готовность участвовать в мирных переговорах с целью прекращения огня при условии наличия гарантии (при поручительстве) со стороны российского руководства, ООН и уполномоченных представителей правительств Саудовской Аравии и Турции", - говорится в совместном заявлении группировок "Корпус Леванта" и фронт "Ансар-ад-Дин", размещенном в аккаунтах боевиков в социальных сетях.