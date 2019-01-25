Лидеры стран СВМДА соберутся в Душанбе в начале лета

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В первой половине июня в Душанбе состоится Пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил Report со ссылкой на Asia-Plus.

Подготовка столицы к саммиту лидеров СВМДА находится под личным контролем мэра Душанбе Рустама Эмомали.

Отметим, что в сентябре 2018 года на полях 73-й сессии генеральной ассамблеи ООН состоялось заседание министров иностранных дел СВМДА, на котором председательство в форуме на 2018-2020 годы перешло от Китая к Таджикистану.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, чья деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.

На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств, в том числе и Азербайджан. 8 стран и 5 международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Астане.