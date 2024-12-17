Лидеры 27 стран ЕС обсудят помощь Украине без США

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза обсудят на саммите 19 декабря, как можно будет помочь Украине, если новая администрация США откажется от поддержки Киева.

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза обсудят на саммите 19 декабря, как можно будет помочь Украине, если новая администрация США откажется от поддержки Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

"Лидеры хотят предвидеть - не публично - то, что новая администрация сделает относительно Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, что можно сделать, если надо будет самостоятельно поддерживать Украину", - сказал он.