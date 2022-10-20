О нас

Лидеры 27 стран ЕС обсудят энергетический кризис и войну в Украине

Лидеры 27 стран ЕС обсудят энергетический кризис и войну в Украине Главы государств и правительств Евросоюза соберутся сегодня в Брюсселе на плановый двухдневный саммит ЕС. Лидеры 27 стран сообщества обсудят войну Украине, в том числе оказание финансовой и военной помощи Киеву в преддверии зимы.
Другие страны
20 октября 2022 г. 03:16
Лидеры 27 стран ЕС обсудят энергетический кризис и войну в Украине

Главы государств и правительств Евросоюза соберутся сегодня в Брюсселе на плановый двухдневный саммит ЕС. Лидеры 27 стран сообщества обсудят войну Украине, в том числе оказание финансовой и военной помощи Киеву в преддверии зимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи также будут обсуждены вопросы в сфере энергетики. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС должны принять срочные меры по снижению цен на энергоресурсы.

С этой целью, как ожидается, они рассмотрят предложенный Еврокомиссией 18 октября новый пакет мер, в который входят, в частности, динамическое ценообразование на газ и общеевропейские закупки голубого топлива.

Участники саммита также обсудят вопрос поддержки Ираном России в войне на территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqına üzv olan 27 ölkənin liderləri Ukraynanı müzakirə edəcək

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi