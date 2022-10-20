Лидеры 27 стран ЕС обсудят энергетический кризис и войну в Украине

Главы государств и правительств Евросоюза соберутся сегодня в Брюсселе на плановый двухдневный саммит ЕС. Лидеры 27 стран сообщества обсудят войну Украине, в том числе оказание финансовой и военной помощи Киеву в преддверии зимы.
Как передает
С этой целью, как ожидается, они рассмотрят предложенный Еврокомиссией 18 октября новый пакет мер, в который входят, в частности, динамическое ценообразование на газ и общеевропейские закупки голубого топлива.
Участники саммита также обсудят вопрос поддержки Ираном России в войне на территории Украины.