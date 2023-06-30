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Лидеры 27 стран ЕС обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию

Лидеры 27 стран ЕС обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию Лидеры 27 стран Евросоюза обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию.
Другие страны
30 июня 2023 г. 08:57
Лидеры 27 стран ЕС обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию

Лидеры 27 стран Евросоюза обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи.

"Евросовет обсудил усилия по дальнейшему усилению давления на Россию с целью ослабления ее способности вести агрессивную войну, в том числе посредством санкций, их полной и эффективной реализации и недопущения их обхода", - отмечается в нем.

В этом контексте лидеры ЕС "приветствует принятие 11-го пакета санкций" против России.

"Евросовет призывает законодателей как можно скорее завершить работу над предлагаемой директивой, касающейся уголовных преступлений и мер наказания за нарушение ограничительных мер Евросоюза", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqının 27 ölkəsi Rusiyaya təzyiqləri daha da artıracaq

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