Лидеры 27 стран ЕС обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию

Лидеры 27 стран Евросоюза обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию.
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"Евросовет обсудил усилия по дальнейшему усилению давления на Россию с целью ослабления ее способности вести агрессивную войну, в том числе посредством санкций, их полной и эффективной реализации и недопущения их обхода", - отмечается в нем.
В этом контексте лидеры ЕС "приветствует принятие 11-го пакета санкций" против России.
"Евросовет призывает законодателей как можно скорее завершить работу над предлагаемой директивой, касающейся уголовных преступлений и мер наказания за нарушение ограничительных мер Евросоюза", - говорится в документе.