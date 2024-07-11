Лидеры 21 страны приняли пакет инициатив по поддержке Украины

Лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран приняли пакет инициатив, направленных на оказание поддержки Украине.

Лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран приняли пакет инициатив, направленных на оказание поддержки Украине.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном на полях саммита НАТО в Вашингтоне документе под названием "Украинский договор".

"Сегодня мы объявляем о заключении "Украинского договора" с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины в безопасности, как это изложено в совместной декларации саммита НАТО, а также в соглашениях и договоренностях о безопасности, которые каждая из подписавших договор сторон заключила с Украиной", - отмечается в документе.

В нем поясняется, что участники "посредством этого договора заявляют о своем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем".