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Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом

Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября
Другие страны
23 августа 2020 г. 02:14
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

"Помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября. Переговоры были перенесены на два дня со 2 сентября по связанным с их планированием причинам. Соединенные Штаты с нетерпением ожидают этих важных переговоров с президентом Вучичем и премьер-министром Хоти", - отметил он.

"Мы считаем, что прогресс в решении экономических вопросов, включая создание рабочих мест и ускорение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса", - заключил Эллиот.

В четверг Вучич посоветовал лидерам непризнанного Косова не тратить деньги на дорогу до Вашингтона, поскольку Сербия на предстоящих в США переговорах не намерена признавать независимость самопровозглашенного образования.

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