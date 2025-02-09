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Лидером крупнейшей оппозиционной партии Литвы стал экс-министр обороны Касчюнас

Лидером крупнейшей оппозиционной партии Литвы стал экс-министр обороны Касчюнас Экс-министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас избран председателем крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".
Другие страны
9 февраля 2025 г. 23:29
Лидером крупнейшей оппозиционной партии Литвы стал экс-министр обороны Касчюнас

Экс-министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас избран председателем крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил штаб по организации выборов политорганизации.

За Касчюнаса проголосовали 13 448 человек, или 78% всех избиравших партийного лидера.

"Результаты голосования показывают, что партии нужны перемены, открытие новой страницы при сохранении того доброго, что нами наработано", - заявил избранный председатель.

Он приступит к исполнению обязанностей в марте после формального утверждения на съезде партийной организации.

На пост лидера консерваторов претендовали пять человек. Среди них также были экс-министр обороны Арвидас Анушаускас, вице-спикер парламента Радвиле Моркунайте-Микуленене, депутат Сейма (парламента) Жигимантас Павилёнис и председатель отделения партии в Юрбаркасе Дайварас Рыбаковас.

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