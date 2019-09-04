​Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум, передает "Report" со ссылкой на РИА Новости.

Моди прибыл во Владивосток этой ночью, он находится в России с официальным визитом по приглашению Путина.

Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале, направляясь к катеру.

Затем они поднялись на катер "Ураган", на котором вместе от бухты Аякс отправились на судостроительную верфь "Звезда".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.