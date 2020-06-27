Лидеры по темпам распространения инфекции COVID-19 - СПИСОК

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,9 млн. человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, количество зараженных на данный момент составляет 9 904 963. Летальных случаев достигло 496 866. Выздоровели 5 357 840 человек.

Отмечается, что больше всего выявленных случаев COVID-19 насчитывается в США - 2 552 956, умерли - 127 640 пациента.

На втором месте Бразилия, где число случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 1 280 054, скончались более 56 тысяч человек.

Россия занимает третье место, по числу зафиксированных случаев инфицирования. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России зарегистрировано 620 794 случаев заражения, умер 8 781 пациент.

В южно-азиатской Индии, 509 446 заражены вирусом, а умерли 15 689 человек.

Британия является в Западной Европе наиболее пострадавшей страной от коронавируса. В Соединенном Королевстве 309 360 человек были инфицированы COVID-19, скончались 43 414.

В Испании число инфекций составляет 294 985, а жертвами пандемии стали 28 338 зараженных.

В Перу и Чили соответственно 272 364 и 263 360 человек заразились COVID-19.

Италия в списке занимает 9 место с 239 961 инфицированными. Вирус убил 34 708 пациентов.

"Десятку" лидеров замыкает Иран, где вирусом заразились 217 724 человека, из которых скончались 10 239.