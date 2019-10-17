Лидеры Евросовета и Европарламента поддержали сделку по Brexit

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Лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали достигнутую договоренность между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение всегда лучше, чем отсутствие соглашения", - заявил Д.Туск по прибытии на встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Он также выразил уверенность, что этот документ "соответствует интересам ЕС и Республики Ирландия", которая рискует более других остающихся в ЕС государств пострадать от Brexit.

"Мы счастливы, мы все работали над систематизированным выходом Великобритании из ЕС. Нужно еще посмотреть на текст, должны высказаться Европейский совет (саммит ЕС - ред.), британский парламент. Европарламент, разумеется, готов выполнить свою часть в процессе ратификации документа", - заявил лидер Европейского совета.

Отметим, что ранее о полной поддержке соглашений Еврокомиссией заявил ее уходящий лидер Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе выразил надежду, что этот документ может позволить Великобритании покинуть ЕС в срок - 31 октября, после чего должен начаться переходный период сроком до конца декабря 2020 года.