Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

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Председатель Евросовета Дональд Туск ночью был вынужден прервать консультации о согласовании кандидатуры нового главу Еврокомиссии в связи с невозможностью достичь согласия по поводу ни одной из предложенных кандидатур, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

В течение ночи Д.Туск провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. После этого рано утром согласование вновь продолжилось в расширенном составе.

Причиной сложностей стало, как отмечает агентство Reuters, сопротивление стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии), отвергнувших кандидатуру нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Его кандидатуру в качестве компромиссной фигуры в конечном итоге одобрили канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным источников Reuters, Д.Туск, увидев, что Тиммерманс не набирает должной поддержки, предложил еще три имени, в том числе и президента Всемирного банка (ВБ) Кристалину Георгиеву, ни одно из которых, впрочем, не вызвало массовой поддержки. Ранее из числа кандидатов выбыл фаворит - немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), кандидатуру которого поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель.

Главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Европейского совета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.