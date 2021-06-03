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Лидерами по избыточной смертности в пандемию среди развитых стран оказались США и Италия

Лидерами по избыточной смертности в пандемию среди развитых стран оказались США и Италия Ученые проследили, как изменился уровень избыточной смертности в 29 экономически развитых странах мира. Оказалось, что сильнее всего этот показатель изменился в США, Италии, Великобритании и Испании.
Другие страны
3 июня 2021 г. 20:32
Лидерами по избыточной смертности в пандемию среди развитых стран оказались США и Италия

Ученые проследили, как изменился уровень избыточной смертности в 29 экономически развитых странах мира. Оказалось, что сильнее всего этот показатель изменился в США, Италии, Великобритании и Испании.

Как сообщает Report, их выводы опубликовал British Medical Journal.

"За 2020 год смертей во всех этих странах было примерно на миллион больше, чем в среднем за прошлые годы. Во многих государствах этот показатель заметно превышал [число умерших] от COVID-19, что говорит о том, что для полной оценки последствий эпидемии нам необходимо учитывать избыточную смертность", – пишут исследователи.

Избыточная смертность - это статистический показатель, который указывает, насколько сильно количество умерших людей в той или иной временной период отклоняется по сравнению с другими аналогичными отрезками времени.

Общий уровень избыточной смертности во всех изученных странах составил около 979 тыс. человек. Около 80% этих потерь приходится на пять стран – США, Италию, Великобританию, Испанию и Польшу. И всего в трех государствах количество смертей не превысило ожидаемые значения – в Норвегии, Новой Зеландии и Дании.

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