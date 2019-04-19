​Лидерам конгресса США дадут две недели на изучение доклада Мюллера

Министерство юстиции США предоставит лидерам конгресса две недели на изучение "менее отредактированной" версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее уведомление направил помощник генпрокурора США Стивен Бойд главам юридических комитетов палаты представителей и сената Джеррольду Надлеру и Линдси Грэму.

В четверг был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

Как сообщает в письме представитель помощника генпрокурора, доступ будет открыт для восьми членов конгресса, так называемой "группы восьми" - лидеров демократов и республиканцев обеих палатах конгресса, а также руководителей комитетов по разведке обеих палат и их заместителей. Кроме того, присутствовать будет разрешено одному уполномоченному члену аппарата конгресса.

Доступ к докладу будет открыт с 22 по 26 апреля в здании минюста США, а на следующей неделе – в "безопасном месте" в здании конгресса на Капитолийском холме.

В письме напоминается, что в публичной версии из доклада были изъяты материалы четырех категорий: 1) те, которые нельзя публиковать по закону об уголовном судопроизводстве; 2) материалы разведки, которые могут раскрыть методы и источники; 3) материалы, которые могут затронуть другие продолжающиеся расследования; 4) информация, которая может навредить репутации и затронуть интересы третьих лиц.