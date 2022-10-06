О нас

Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо

Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо Лидера захвативших власть в Буркина-Фасо военных капитана Ибрагима Траоре официально назначили на пост президента страны и верховного главнокомандующего вооруженных сил.
Другие страны
6 октября 2022 г. 07:52
Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо

Лидера захвативших власть в Буркина-Фасо военных капитана Ибрагима Траоре официально назначили на пост президента страны и верховного главнокомандующего вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление властей в эфире государственного ТВ.

"Президент Патриотического движения за сохранение и восстановление выполняет функции главы государства и верховного главнокомандующего вооруженных сил страны", - говорится в зачитанном в эфире тексте декларации под названием "Основополагающий акт", которая, как указывает AFP, временно заменяет конституцию страны.

Напомним, что группа военных 30 сентября сместила полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Захватившие власть военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. Дамиба, который сам пришел к власти в январе в результате государственного переворота, 2 октября подписал документ о добровольном уходе с поста президента. Траоре возглавляет Патриотическое движение за сохранение и восстановление - высший исполнительный орган страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda qiyamçıların rəhbəri prezident təyin edilib

Самое читаемое

В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi