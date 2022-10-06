Лидера путчистов назначили президентом Буркина-Фасо

Лидера захвативших власть в Буркина-Фасо военных капитана Ибрагима Траоре официально назначили на пост президента страны и верховного главнокомандующего вооруженных сил.

Лидера захвативших власть в Буркина-Фасо военных капитана Ибрагима Траоре официально назначили на пост президента страны и верховного главнокомандующего вооруженных сил.

Как передает Report , об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление властей в эфире государственного ТВ.

"Президент Патриотического движения за сохранение и восстановление выполняет функции главы государства и верховного главнокомандующего вооруженных сил страны", - говорится в зачитанном в эфире тексте декларации под названием "Основополагающий акт", которая, как указывает AFP, временно заменяет конституцию страны.

Напомним, что группа военных 30 сентября сместила полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Захватившие власть военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. Дамиба, который сам пришел к власти в январе в результате государственного переворота, 2 октября подписал документ о добровольном уходе с поста президента. Траоре возглавляет Патриотическое движение за сохранение и восстановление - высший исполнительный орган страны.