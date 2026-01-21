Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Лидер Южной Кореи заявил о сложной ситуации на Корейском полуострове

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 08:56
    Лидер Южной Кореи заявил о сложной ситуации на Корейском полуострове

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён считает, что на Корейском полуострове сложилась настолько сложная ситуация, что не время для серьезного обсуждения возможности объединения с КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такую оценку он дал в ходе новогодней пресс-конференции в Сеуле.

    Южнокорейский лидер отметил высокий уровень недоверия в отношениях Сеула и Пхеньяна, обратив внимание на усилия КНДР по укреплению границы. "Сейчас не до обсуждения объединения. Повезло, что нет войны", - считает Ли Чжэ Мён. Он обещал, что попытается создать условия для мирного сосуществования Сеула и Пхеньяна.

    Он также отметил, что ситуация с запуском беспилотников из Республики Корея в КНДР не способствовала росту доверия между сторонами. В то же время Ли Чжэ Мён сказал, что не откажется от стремления к денуклеаризации Корейского полуострова, и вновь предложил поэтапный подход, в первой фазе которого предлагается заморозить ядерную и ракетную программу КНДР.

