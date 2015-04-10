Лидер Венесуэлы вручит Обаме петицию о снятии санкций

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен представить президенту США Бараку Обаме петицию об отмене санкций, подписанную 10 млн. венесуэльцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, согласно требованиям, изложенным в петиции, США должны отменить все санкции, введенные против венесуэльских чиновников три недели назад.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в нарушении прав человека и в преследовании оппозиции.

Вскоре после введения санкций Национальная ассамблея Венесуэлы предоставила Мадуро право управлять страной при помощи своих прямых указов до конца года.

При этом Мадуро не раз заявлял, что надеется на улучшение отношений с США.