Лидер ультраправой партии в Нидерландах получил год тюрьмы и штраф за разжигание ненависти

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Год тюрьмы и 7400 евро штрафа грозят лидеру ультраправой “Партии свободы” в Нидерландах Герту Вилдерсу, который обвиняется в дискриминации и разжигании ненависти.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, процесс начался в пятницу и проходил в условиях повышенных мер безопасности.

Дело против Вилдерса было возбуждено после его выступления на предвыборном митинге в 2014 году. Лидер ультраправых обратился к своим сторонникам с вопросом о том, хотят ли они, чтобы в их стране было меньше марокканцев. А когда собравшиеся ответили утвердительно, он пообещал “позаботиться об этом”.

Группа активистов антииммигрантского движения ПЕГИДА, в свою очередь, устроила акцию протеста у здания суда. Некоторые из демонстрантов одели футболки или держали плакаты с лозунгами в поддержку Вилдерса. Они считают его преследование нарушением свободы слова в стране.