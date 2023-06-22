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Лидер талибов запретил внесудебные расправы в Афганистане

Лидер талибов запретил внесудебные расправы в Афганистане Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде издал указ о запрете практики внесудебного наказания в стране.
Другие страны
22 июня 2023 г. 03:12
Лидер талибов запретил внесудебные расправы в Афганистане

Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде издал указ о запрете практики внесудебного наказания в стране.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, об этом сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

"Никто не имеет права бить кого-то без решения суда, даже если это небольшое физическое воздействие. Суд назначает наказание, основанное на шариате. Другие не имеют права бить кого-то палкой или кнутом", - отметил он.

Представитель "Талибана" отметил, что нарушители указа будут наказываться.

Ранее международные организации, а также СМИ неоднократно сообщали о фактах внесудебных расправ талибов над представителями бывшего правительства и национальных меньшинств страны.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanda məhkəmə olmadan cəza tətbiqini qadağan edib

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