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Лидер талибов распорядился освободить 2460 заключенных в связи с праздником Ид аль-Фитр

Лидер талибов распорядился освободить 2460 заключенных в связи с праздником Ид аль-Фитр Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада распорядился освободить 2460 заключенных по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамазан и приближения праздника Ид аль-фитр.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 20:31
Лидер талибов распорядился освободить 2460 заключенных в связи с праздником Ид аль-Фитр

Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада распорядился освободить 2460 заключенных по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамазан и приближения праздника Ид аль-фитр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду верховный суд Афганистана.

"По указанию Верховного лидера правоверных и по распоряжению Верховного судьи из всех тюрем страны освобождаются 2460 заключенных, подпадающих под амнистию", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter суда.

Согласно указу, также сокращены сроки лишения свободы для еще 471 заключенного.

18 апреля лидер талибов обратился по случаю праздника Ид аль-фитр с посланием, в котором в частности указал, что Афганистан не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран и настаивает на том, чтобы другие страны также не вмешивались во внутренние дела Афганистана.

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Версия на английском языке Taliban releases 2,460 prisoners ahead of Eid-ul Fitr

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