Лидер талибов распорядился освободить 2460 заключенных в связи с праздником Ид аль-Фитр

Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада распорядился освободить 2460 заключенных по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамазан и приближения праздника Ид аль-фитр.

Верховный лидер пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада распорядился освободить 2460 заключенных по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамазан и приближения праздника Ид аль-фитр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду верховный суд Афганистана.

"По указанию Верховного лидера правоверных и по распоряжению Верховного судьи из всех тюрем страны освобождаются 2460 заключенных, подпадающих под амнистию", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter суда.

Согласно указу, также сокращены сроки лишения свободы для еще 471 заключенного.

18 апреля лидер талибов обратился по случаю праздника Ид аль-фитр с посланием, в котором в частности указал, что Афганистан не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран и настаивает на том, чтобы другие страны также не вмешивались во внутренние дела Афганистана.