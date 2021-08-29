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Лидер талибов присутствует на переговорах о новом афганском правительстве

Лидер талибов присутствует на переговорах о новом афганском правительстве Лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" мулла Хибатулла Ахундзада присутствует на переговорах о новом афганском правительстве, которые проходят в южной провинции Кандагар.
Другие страны
29 августа 2021 г. 14:56
Лидер талибов присутствует на переговорах о новом афганском правительстве

Лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" мулла Хибатулла Ахундзада присутствует на переговорах о новом афганском правительстве, которые проходят в южной провинции Кандагар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в Кандагаре ведутся консультации с ведущими афганскими политиками, а также лидерами племен и различных этнических групп о структуре нового правительства в Афганистане. В переговорах участвуют и заместители Ахундзады, включая лидера политического крыла талибов муллу Абдул Гани Барадара.

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