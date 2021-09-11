Лидер сопротивления в Панджшере не покидал территорию Афганистана

Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер Ахмад Масуд не покидал территорию Афганистана.

Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер Ахмад Масуд не покидал территорию Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу иранское агентство FarsNews.

Оно приводит слова Касема Мохаммади, называя его человеком, близким к лидеру ФНС. Как он заявил, Масуд "находится в безопасном месте". "Слухи о том, что он покинул Афганистан, не соответствуют действительности, и (Масуд) остается на связи с Панджшерским ущельем", - цитирует агентство Мохаммади.

По его словам, в последние дни движение "Талибан" вошло в Панджшер, "около 70% главных улиц и перевалов находятся под контролем талибов, но панджшерские горные долины остаются под полным контролем народных сил".