    Лидер Северной Кореи вручил партийным чиновникам новые снайперские винтовки

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 08:33
    Лидер Северной Кореи вручил партийным чиновникам новые снайперские винтовки

    Лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес новые снайперские винтовки в качестве церемониальных подарков партийным и военным чиновникам, назвав их "прекрасным оружием" и символом своего доверия.

    Как передает Report, об этом сегодня сообщило государственное информагентство KCNA.

    По данным агентства, днем ранее Ким Чен Ын провел встречу с ведущими партийными кадрами и командным составом в штаб-квартире Трудовой партии Кореи, где вручил каждому из них снайперскую винтовку нового поколения, разработанную Академией оборонных наук страны.

    "Как уже было предано огласке, эта снайперская винтовка нового поколения, разработанная и произведенная нашей Академией оборонных наук, является по-настоящему великолепным оружием", - приводит слова Кима агентство.

    Подарки были вручены по случаю IX съезда партии.

    Среди получателей были члены Центральной военной комиссии партии, высшие командиры Корейской народной армии и подразделений охраны, а также сестра Кима – Ким Е Чжон, которую KCNA впервые назвало директором Департамента общих дел Центрального комитета партии.

    Фотографии, опубликованные KCNA, запечатлели и подростковую дочь Кима, известную как Чжу Э, присутствующую на церемонии вручения подарков и целящуюся из винтовки на стрельбище.

    Северная Корея завершила свой недельный Девятый съезд военным парадом.

