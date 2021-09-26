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Лидер СДПГ назвал большим успехом результат партии на выборах в Бундестаг

Лидер СДПГ назвал большим успехом результат партии на выборах в Бундестаг Результаты голосования на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг продемонстрировали желание граждан Германии сменить власть.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 23:49
Лидер СДПГ назвал большим успехом результат партии на выборах в Бундестаг
Олаф Шольц

Результаты голосования на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг продемонстрировали желание граждан Германии сменить власть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

"Я рад тому, что граждане этой страны сделали выбор", - сказал он, назвав "большим успехом" результат, показанный социал-демократами. "Многие граждане поставили крестик напротив СДПГ, потому что они хотят смены правительства, потому что они хотят, чтобы следующим канцлером стал Олаф Шольц", - добавил политик. "Сейчас мы дождемся официальных результатов выборов, а тогда приступим к работе", - подчеркнул Шольц.

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