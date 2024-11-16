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Лидер Республики Корея назвал Китай важным партнером в сфере безопасности

Лидер Республики Корея назвал Китай важным партнером в сфере безопасности Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Перу на полях саммита АТЭС назвал Пекин важным партнером в сфере безопасности.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 06:17
Лидер Республики Корея назвал Китай важным партнером в сфере безопасности

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Перу на полях саммита АТЭС назвал Пекин важным партнером в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Переговоры прошли в пятницу в Лиме. "Китай - это важное государство, с которым мы тесно сотрудничаем во всех областях - в сфере безопасности, экономики, культуры, гуманитарных обменов", - сказал Юн Сок Ёль. Он выразил надежду на развитие "стратегического сотрудничества" с Китаем на основе взаимоуважения и общих интересов.

Южнокорейский президент также сказал, что надеется на "развитие сотрудничества в целях обеспечения стабильности и мира в регионе в ответ на продолжающиеся провокации" КНДР, конфликт в Украине и сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

Отметим, что президент Южной Кореи и председатель КНР встретились впервые с 2022 года.

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