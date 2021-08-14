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Лидер республиканцев в Сенате США призвал остановить наступление на Кабул авиаударами

Лидер республиканцев в Сенате США призвал остановить наступление на Кабул авиаударами Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призвал американскую администрацию принять срочные меры, чтобы остановить наступление радикального движения "Талибан" на афганскую столицу Кабул, в том числе нанести по ним удары с
Другие страны
14 августа 2021 г. 06:31

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл призвал американскую администрацию принять срочные меры, чтобы остановить наступление радикального движения "Талибан" на афганскую столицу Кабул, в том числе нанести по ним удары с воздуха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление приводит в пятницу газета The Hill.

"Еще не поздно помешать "Талибану" опустошить Кабул. Администрация должна действовать быстро и нанести воздушные удары по наступающим талибам, предоставить критически важную поддержку национальным силам обороны Афганистана, которые защищают столицу, и предотвратить падение города, которое сейчас выглядит неизбежным", - заявил лидер республиканцев.

По его словам, в противном случае "угроза в области безопасности для США точно вырастет, а гуманитарная цена для ни в чем не повинных афганцев будет катастрофической". Он отметил, что обсуждал этот вопрос с послом Афганистана в Вашингтоне.

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