Лидер правой партии Швеции предложил ввести пожизненные сроки для подростков

Возраст уголовной ответственности в Швеции нужно понизить с 15 до 13 лет.

Возраст уголовной ответственности в Швеции нужно понизить с 15 до 13 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в интервью Шведскому радио глава правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон.

При этом, по мнению политика, 13-летних подростков в некоторых случаях следует приговаривать к пожизненному заключению.

"Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьезное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного вами преступления... Моя исходная точка состоит в том, что если опасных людей посадят в тюрьму, они уже не представляют опасности... Преступные сети вербуют 10- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в ряде случаев проводят 14-15-летние", - заявил Окессон.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что власти страны с 1 марта 2024 года введут специальные зоны досмотра в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступностью в стране, где правоохранителям можно будет осуществлять личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".