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Лидер правой партии осудил слова Макрона о роли видеоигр в протестах во Франции

Лидер правой партии осудил слова Макрона о роли видеоигр в протестах во Франции Лидер французской правоцентричной партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли видеоигр в уличных протестах и беспорядках в стране.
Другие страны
1 июля 2023 г. 15:06
Лидер правой партии осудил слова Макрона о роли видеоигр в протестах во Франции

Лидер французской правоцентричной партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о роли видеоигр в уличных протестах и беспорядках в стране.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, заявление было сделано Филиппо в Twitter.

"На данный момент Макрон обвиняет "видеоигры", которые "одурманили бунтовщиков"! С таким уровнем анализа беспорядки закончатся нескоро», — заявил политик.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые молодые люди копируют жестокие видеоигры, которые "одурманили" их, и призвал родителей не пускать их на улицы. Также французский лидер заявил о необходимости ужесточить цензуру в стране, сообщает AFP.

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