Лидер Польши отменил визит в Южную Корею из-за ситуации на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда решил отменить поездку на всемирный слет скаутов "Джамбори" в Республике Корея из-за эвакуации его участников с места проведения мероприятия и ситуации на границе с Беларусью.

Президент Польши Анджей Дуда решил отменить поездку на всемирный слет скаутов "Джамбори" в Республике Корея из-за эвакуации его участников с места проведения мероприятия и ситуации на границе с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Dong-a Ilbo.

"Визит президента Дуды в Южную Корею на текущий момент отменен. На принятие решения повлиял рост напряженности из-за вторжения в воздушное пространство Польши белорусских военных вертолетов", - рассказал изданию источник в правительстве. Он добавил, что другой причиной стала "усугубившаяся конфронтация" из-за перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Во вторник власти Республики Корея приступили к вывозу всех участников слета скаутов "Джамбори" из палаточного лагеря в провинции Чолла-Пукто из-за тайфуна "Канун", который, согласно прогнозам, в четверг достигнет Корейского полуострова. Следующий всемирный слет пройдет в 2027 году в Польше.

Дуда в ходе поездки в Южную Корею планировал также посетить предприятия военно-промышленного комплекса. Варшава и Сеул в 2022 году договорились о масштабных поставках южнокорейского вооружения.