Лидер Польши призвал не политизировать мероприятия, посвященные освобождению Освенцима

Баку. 23 января. REPORT.AZ/Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать политизации мероприятий, посвященных 70-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент Польши Бронислав Коморовский.

"Нужно сделать очень много, чтобы избежать политизации мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, чтобы выявить не вопросы политических споров, противоречий, связанных не только с историей, но и с сегодняшним днем, а подчеркнуть то, что вероятно в последний раз на таком уровне главными героями будут несколько сотен узников лагеря", - сказал он.

Президент Польши подчеркнул, что на эти мероприятия не отправлялись приглашения. "Было только информирование дирекцией музея, согласованное с Международным советом Освенцима", - добавил Коморовский.