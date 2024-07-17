Лидер партии: Вердикт по закупкам вакцин в ЕС открывает путь к преследованию главы ЕК

Признание Еврокомиссии (ЕК) виновной в невыполнении норм ЕС по прозрачности и ответственности производителя при подписании контрактов на закупку вакцин от COVID-19 на 2,7 млрд евро открывает путь к уголовному преследованию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Признание Еврокомиссии (ЕК) виновной в невыполнении норм ЕС по прозрачности и ответственности производителя при подписании контрактов на закупку вакцин от COVID-19 на 2,7 млрд евро открывает путь к уголовному преследованию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя решение Суда ЕС.

"Суд ЕС осудил Урсулу фон дер Ляйен по делу PfizerGate! Накануне голосования в Европарламенте по вопросу о ее переизбрании! Это станет невероятным подспорьем для того, чтобы добиться уголовного приговора по нашему делу в Бельгии, мы не сдадимся!" - написал он в соцсети "X", назвав Евросоюз "гнездом коррупции".

Ранее Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах на примерно 2,7 млрд евро, заключенных в 2020 и 2021 годах, на поставку свыше 3 млрд доз вакцин, до того как были проведены их клинические испытания. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен.