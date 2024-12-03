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Лидер партии: В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона

Лидер партии: В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона Манифестация за отставку французского президента Эмманюэля Макрона пройдет в субботу в Париже.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 13:45
Лидер партии: В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона

Манифестация за отставку французского президента Эмманюэля Макрона пройдет в субботу в Париже.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщил в соцсетях лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне грозящего правительству вотума недоверия.

"Историческая манифестация "Макрона в отставку!" в эту субботу 7 декабря в Париже на площади 18 июня 1940 года в 14 часов. Все обязаны прийти!", - отметил он.

Филиппо также высмеял слова супруги французского лидера Брижит Макрон о том, что "французы не заслуживают его", и призвал президентскую чету "собирать чемоданы". Он заявил, что выдвинутый вотум зажег фитиль, и призвал "взорвать всю их систему".

Ранее отмечалось о том, что рейтинг президента упал до рекордно низкого уровня, его поддерживают лишь 17% французов.

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