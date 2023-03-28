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Лидер партии назвал Макрона главной угрозой безопасности Франции

Лидер партии назвал Макрона главной угрозой безопасности Франции Лидер французской правой партии "Патриоты", экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона главной угрозой безопасности страны.
Другие страны
28 марта 2023 г. 07:55
Лидер партии назвал Макрона главной угрозой безопасности Франции

Лидер французской правой партии "Патриоты", экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Эммануэля Макрона главной угрозой безопасности страны.

Как сообщает Report, политики поделился своим мнениям на странице в Twitter.

Он указал, что Э.Макрон для французов — гораздо большая угроза, чем российский лидер Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин.

Филиппо вспомнил заявление бывшего президента США Дональда Трампа, который утверждал, что самая большая угроза для американцев исходит не от зарубежных государств, а "от больных и радикальных политиков, которые хотят уничтожить страну изнутри".

"Точно так же и во Франции!" — добавил лидер партии.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın partiya lideri: “Makron Putin və Si Szinpindən daha təhlükəlidir”

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