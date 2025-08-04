СМИ: Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента

Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь намерен переименовать ее.

Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь намерен переименовать ее.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, Атталь разослал членам партии письмо с предложением поделиться с ним мнением относительно будущего этой политической силы и, в частности, ее названия.

Отмечается, что экс-премьер "считает наименование "Ренессанс" (Renaissance - "Возрождение") слабым брендом", а также "намерен переформировать партию на свой лад и дистанцироваться от действующего президента Эмманюэля Макрона", мандат которого истекает в 2027 году, после чего он больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.

В правящем лагере, помимо Атталя, о "расхождении между политикой партии и личными убеждениями" 3 августа в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил министр юстиции Жеральд Дарманен. Кроме того, как сообщила газета Le Figaro, от "Ренессанса" дистанцируется и экс-премьер и действующий министр национального образования Элизабет Борн, которая в последнее время "все больше сосредоточена на собственной дискуссионной платформе под названием "Строить вместе" (B tir ensemble).