Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку

​Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку

22 мая, 2019 22:49

https://report.az/storage/news/5b378f3754c47763ebd879e297307bb1/d5302287-974c-493f-81ff-2bb36e811ffd_292.jpg Лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку.