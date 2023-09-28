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Лидер оппозиции Польши: Страна выйдет из ЕС, если в ней не сменится власть

Лидер оппозиции Польши: Страна выйдет из ЕС, если в ней не сменится власть Экс-глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши, лидер польской оппозиции Дональд Туск допустил выход республики из Евросоюза, если на ближайших выборах в стране не сменится власть.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 13:20
Лидер оппозиции Польши: Страна выйдет из ЕС, если в ней не сменится власть

Экс-глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши, лидер польской оппозиции Дональд Туск допустил выход республики из Евросоюза, если на ближайших выборах в стране не сменится власть.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".

"15 октября или мы выведем PiS (ред. - консервативная политическая партия "Право и справедливость"), или PiS выведет нас из Евросоюза", - заявил политик.

Выборы в польские сейм и сенат состоятся 15 октября текущего года.

На этой неделе член Европарламента от Германии Гуннар Бек обратился к ЕК с предложением исключить Польшу из ЕС.

Отметим, что согласно статье 7 Договора о Европейском союзе страна может быть исключена из объединения в случае "существования явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей" ЕС.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев.

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Версия на английском языке Donald Tusk: Poland might leave EU if there is no change of government

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